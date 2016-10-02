Задача : оптимизировать сайт www.bagsbypost.ru под мобильные устройства Условия: доступы по FTP, к скриптам и т.д. не предоставляются, т.е. все данные необходимо будет брать непосредственно с сайта, оптимизировать CSS и статический HTML, результаты куда-то выкладывать для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ув. профессионалы, необходимо сверстать страницу формы оплаты, где будут указаны ::
- окошко Ф.И.О. - окошко e-mail заказчика
- окошко оплаты,
где будет удобным для посетителя произвести оплату при помощи карты, или ч/з sms со своего телефона, а также проработать страницу автоматической доставки книги, - авторской, - после зачисления денег на счёт.
Landing page уже готов. Пишите свой уровень, выполнить задание будет необходимо не за слишком долгое время. Страницы должны открываться без ошибок на разных движках. Оставляйте свой Skype (связь голосовая), без Skype будет немного трудно, это не приветствуется. Элементарные навыки не бесцветного дизайна приветствуются, чтобы хотя бы поля симпатичные присутствовали. Одну вкладку прикрепляем для удобства.
Оплата 1 тыс. руб., на карту банковскую ( руб.) после выполнения задания, гарантированно
Работу предоставим для выполнения русским, или фрилансерам из респ. Беларусь
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