Необходимо сверстать страницу формы оплаты

HTML-версткаЗакрыт5 заявок228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ув. профессионалы, необходимо сверстать страницу формы оплаты,                                                                                                                         где будут указаны ::    

                           - окошко Ф.И.О.                                                                                                                                                                                                         - окошко e-mail  заказчика

                          - окошко оплаты,                                                                              

    где будет удобным для посетителя произвести оплату при помощи карты,                                                                                                            или ч/з sms со своего телефона,  а также проработать страницу автоматической                                                                                            доставки книги, - авторской, -  после зачисления денег на счёт.

Landing page уже готов. Пишите свой уровень, выполнить задание будет необходимо                                                                                              не за слишком долгое время.                                                                                                                                                                            Страницы должны открываться без ошибок  на разных движках. Оставляйте свой Skype (связь голосовая),                                                         без Skype будет немного трудно, это не приветствуется.                                                                                                                                       Элементарные навыки не бесцветного дизайна приветствуются, чтобы хотя бы поля симпатичные                                                    присутствовали.  Одну вкладку прикрепляем для удобства.

Оплата 1 тыс. руб., на карту банковскую ( руб.) после выполнения задания, гарантированно

 Работу предоставим для выполнения русским,    или фрилансерам из респ. Беларусь

                                                         

7 лет назад
O-zon
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Оптимизация сайта под мобильные устройства

    Задача : оптимизировать сайт www.bagsbypost.ru под мобильные устройства Условия: доступы по FTP, к скриптам и т.д. не предоставляются, т.е. все данные необходимо будет брать непосредственно с сайта, оптимизировать CSS и статический HTML, результаты куда-то выкладывать для ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка плагина для woocommerce

    [table]Необходимо создать плагин аналогичный используемому на сайте goo.gl/fWsOQC .  Работа по заказу производится только через fairplay. Стоимость обсуждается индивидуально. Срок исполнения до 1 месяца.[/table] Необходимо Добавление комментария исходя из один комментарий – 1 товар вне зависимости от кол-ва блоков заказа. Возможность ...

    WooCommerce
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Плавающая кнопка звонка на веб сайт

    Необходимо проделать следующую работу: 1. Разместить кнопку звонка (хотелось бы такую как на сайте [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.sz-rasskazovo.ru]www.sz-rasskazovo.ru[/url] интерактивная с двигающимся элементом)  2. Кнопка звонка должна быть размещена в правом верхнем углу нашего сайта и отображаться на всех страницах сайта   3. Кнопка оптимизирована ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внести изменения в верстку (поехала шапка)

    Здравствуйте, после обновления системы поехала верстка шапки, какой то новый див перекрывает форматирование : съехали лого, надпись под лого, строка поиска, и следом горизонтальная менюшка.  Нужно чтобы было как на картинке (там лого старое), плюс изменить одну ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Срочно! эксперт бутстрап и магнифик попап.

    Всем привет, Нужно сделать меню на мобильном как в примере: http://sandbox.myfestivedubai.com/en/home/ используя css &amp; bootstrap/ При клике на кнопку воспроизводится видео, нужно сделать его на весь экран, как в примере: http://sandbox.myfestivedubai.com/en/home/ бюджет не большой, но и работы мало. Подробности исполнителю. Оплата Приват24. или ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка сайта с PSD макета

    $31

    Нужно сверстать лендинг из файла *psd  Оплата 2000р Обязательные требования: -Адаптивная верстка под любые устройства  -Обработка формы обратной связи с отправлением информации на Email  -Установка кодов Yandex Metrika и Google Analytics с настройкой целей  -Интеграция с CRM (вставить простой скрипт от ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта с PSD макета

    $47

    Нужно сверстать лендинг из файла *psd  Оплата 2000р Обязательные требования: -Адаптивная верстка под любые устройства  -Обработка формы обратной связи с отправлением информации на Email  -Установка кодов Yandex Metrika и Google Analytics с настройкой целей  -Интеграция с CRM (вставить простой скрипт от ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптировать сайт по Bootstrap

    Fдаптировать сайт (http://www.remont-expert.kz/)под все возможные мобильный устройства с помощью фреймворка Bootstrap. При этом сохраняя все стили и функции элементов сайта. Кидайте свои предложения обсудим и при необходимости выйду с вами на связь.

    Bootstrap
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад