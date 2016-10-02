Небольшая правка в верстке

$5
HTML-версткаЗакрыт5 заявок198 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Описание во вложение. Проблема с ползунками на сайте. Если ввести-вверх и вниз слетают со своих мест.

 

7 лет назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад
  • Похожие заказы

  • Оптимизация сайта под мобильные устройства

    Задача : оптимизировать сайт www.bagsbypost.ru под мобильные устройства Условия: доступы по FTP, к скриптам и т.д. не предоставляются, т.е. все данные необходимо будет брать непосредственно с сайта, оптимизировать CSS и статический HTML, результаты куда-то выкладывать для ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка плагина для woocommerce

    [table]Необходимо создать плагин аналогичный используемому на сайте goo.gl/fWsOQC .  Работа по заказу производится только через fairplay. Стоимость обсуждается индивидуально. Срок исполнения до 1 месяца.[/table] Необходимо Добавление комментария исходя из один комментарий – 1 товар вне зависимости от кол-ва блоков заказа. Возможность ...

    WooCommerce
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Плавающая кнопка звонка на веб сайт

    Необходимо проделать следующую работу: 1. Разместить кнопку звонка (хотелось бы такую как на сайте [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.sz-rasskazovo.ru]www.sz-rasskazovo.ru[/url] интерактивная с двигающимся элементом)  2. Кнопка звонка должна быть размещена в правом верхнем углу нашего сайта и отображаться на всех страницах сайта   3. Кнопка оптимизирована ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внести изменения в верстку (поехала шапка)

    Здравствуйте, после обновления системы поехала верстка шапки, какой то новый див перекрывает форматирование : съехали лого, надпись под лого, строка поиска, и следом горизонтальная менюшка.  Нужно чтобы было как на картинке (там лого старое), плюс изменить одну ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Срочно! эксперт бутстрап и магнифик попап.

    Всем привет, Нужно сделать меню на мобильном как в примере: http://sandbox.myfestivedubai.com/en/home/ используя css &amp; bootstrap/ При клике на кнопку воспроизводится видео, нужно сделать его на весь экран, как в примере: http://sandbox.myfestivedubai.com/en/home/ бюджет не большой, но и работы мало. Подробности исполнителю. Оплата Приват24. или ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка сайта с PSD макета

    $31

    Нужно сверстать лендинг из файла *psd  Оплата 2000р Обязательные требования: -Адаптивная верстка под любые устройства  -Обработка формы обратной связи с отправлением информации на Email  -Установка кодов Yandex Metrika и Google Analytics с настройкой целей  -Интеграция с CRM (вставить простой скрипт от ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта с PSD макета

    $47

    Нужно сверстать лендинг из файла *psd  Оплата 2000р Обязательные требования: -Адаптивная верстка под любые устройства  -Обработка формы обратной связи с отправлением информации на Email  -Установка кодов Yandex Metrika и Google Analytics с настройкой целей  -Интеграция с CRM (вставить простой скрипт от ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад