Верстка landing page по готовому макету

После обновления Лого на сайте http://ks36.pro/ в браузерах IE, Firefox - отображается неверно ( в стороне, пример во вложение) В Chrom - все верно (пример во вложение). [b]Что требуется:[/b] 1. Выровнять лого, что отображалось как в Chrome 2. Увеличить размер ...