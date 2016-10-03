Верстка landing page по готовому макету

HTML-версткаЗакрыт22 заявки348 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Все необходимые материалы будут высланы исполнителю. Тема лендинга - курс английского языка.

+ доступ к админке, чтобы менять контент;

+ popup окна.

Битрикс или Wordpress

Цена обсуждаема.

Жду ваши предложения и портфолио.

7 лет назад
Julia_Top
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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