Верстка на битриксе. 8-10 экранов. Доступ к админке. Оперативность и скорость необходима - лендинг нужен к завтрашнему утру. Все материалы будут высланы исполнителю.
HTML-верстка14 заявок
Закрыт
8 лет назад
Верстка на битриксе. 8-10 экранов. Доступ к админке. Оперативность и скорость необходима - лендинг нужен к завтрашнему утру. Все материалы будут высланы исполнителю.
Все необходимые материалы будут высланы исполнителю. Тема лендинга - курс английского языка. + доступ к админке, чтобы менять контент; + popup окна. Битрикс или Wordpress Цена обсуждаема. Жду ваши ...
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