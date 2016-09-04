Julia_Top

Юлия Julia_Top

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Срочная верстка лендинга

    Верстка на битриксе. 8-10 экранов. Доступ к админке. Оперативность и скорость необходима - лендинг нужен к завтрашнему утру. Все материалы будут высланы исполнителю.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка landing page по готовому макету

    Все необходимые материалы будут высланы исполнителю. Тема лендинга - курс английского языка. + доступ к админке, чтобы менять контент; + popup окна. Битрикс или Wordpress Цена обсуждаема. Жду ваши ...

    WordPress
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Инфографика

    Ищем человека, который мог бы сделать нам хорошую инфографику для соцсетей. Суть задания: интересно отразить, как образуется будущее время в английском языке с переходом из настоящего времени + схемы образования + ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад