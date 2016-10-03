Верстка шаблонов для Drupal 7

Ув. профессионалы, необходимо сверстать страницу формы оплаты, ...
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Требуется сверстать два адаптивных лендинговых шаблона для Drupal 7, каждый на 4 разрешения (>1200, 992, 768 и 480).
Макеты для всех разрешений в PSD имеются.
Также имеется html верстка этих двух страниц в больших разрешениях, которую можно использовать.
Превью макетов во вложении.
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