Html-верстка + php-программирование сайта на UMI CMS(php-шаблонизатор)

Здравствуйте!

Ищу исполнителя для следующей работы.

Нужно сверстать и запрограммировать на php+html шаблонизаторе UMI CMS достаточно простой информационный сай с интернет-магазином (всего 2 товара). Пока неадаптивный (1000 px), но с возможностью допиливания.

Исходник - прототип на Axure. http://8mlxfp.axshare.com/#g=1&p=content_part Будет еще главная страница (лендинг 8-10 экранов).

Версия UMI: Corporate + интернет-магазин.

Проект "горит". Стоимость в рамках разумного (назовите).

Планируем сотрудничать на постоянной основе, ищем партнера-разработчика. Для общения обязателен скайп.