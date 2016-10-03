Html-верстка + php-программирование сайта на UMI CMS(php-шаблонизатор)

HTML-версткаЗакрыт1 заявка169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Ищу исполнителя для следующей работы.

Нужно сверстать и запрограммировать на php+html шаблонизаторе UMI CMS достаточно простой информационный сай с интернет-магазином (всего 2 товара). Пока неадаптивный (1000 px), но с возможностью допиливания. 

Исходник - прототип на Axure. http://8mlxfp.axshare.com/#g=1&p=content_part Будет еще главная страница (лендинг 8-10 экранов). 

Версия UMI: Corporate + интернет-магазин. 

Проект "горит". Стоимость в рамках разумного (назовите).

Планируем сотрудничать на постоянной основе, ищем партнера-разработчика. Для общения обязателен скайп.

PHPHTML
7 лет назад
Bicarbonat
47 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Срочная верстка лендинга

    Верстка на битриксе. 8-10 экранов. Доступ к админке. Оперативность и скорость необходима - лендинг нужен к завтрашнему утру. Все материалы будут высланы исполнителю.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вёрстка лендинга

    Здравствуйте! Нужно сверстать лендинг, картинка в приложении. Нужно: 1. Чистый код 2. Адаптивность, либо резиновость под разрешения 3. Немного параллакса и анимации (в макете все подсказки есть) 4. Перед сдачей проверка верстки на IE8+, Firefox, Chrome, Safari + мобильные браузеры. Подробная ТЗшка ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка шаблонов для Drupal 7

    Требуется сверстать два адаптивных лендинговых шаблона для Drupal 7, каждый на 4 разрешения (&gt;1200, 992, 768 и 480). Макеты для всех разрешений в PSD имеются. Также имеется html верстка этих двух страниц в больших разрешениях, которую можно использовать. Превью макетов во ...

    Drupal
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт

    Есть готовый нарисованый сайт (в PSD). Его нужно сверстать и поставить на CMS(желательно Joomla). ТЗ на украинском языке. Если есть вопросы для оценки проекта, обращайтесь. Жду Ваших предложений.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка landing page по готовому макету

    Все необходимые материалы будут высланы исполнителю. Тема лендинга - курс английского языка. + доступ к админке, чтобы менять контент; + popup окна. Битрикс или Wordpress Цена обсуждаема. Жду ваши предложения и портфолио.

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выровнять логотип на сайте

    После обновления Лого на сайте http://ks36.pro/ в браузерах IE, Firefox - отображается неверно ( в стороне, пример во вложение) В Chrom - все  верно (пример во вложение). [b]Что требуется:[/b] 1. Выровнять лого, что отображалось как в Chrome 2. Увеличить размер ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Оптимизация сайта под мобильные устройства

    Задача : оптимизировать сайт www.bagsbypost.ru под мобильные устройства Условия: доступы по FTP, к скриптам и т.д. не предоставляются, т.е. все данные необходимо будет брать непосредственно с сайта, оптимизировать CSS и статический HTML, результаты куда-то выкладывать для ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад