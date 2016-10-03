Верстка и интеграция

Приветствую вас дорогие друзья!

Задача сверстать и интегрировать на движок интернет-магазин Beeg Green Egg.

Есть макеты в psd главной страницы и страницы каталога. На основание дынных макетов нужно будет разработать остальные внутренние страницы.

Ребята! Посредники, те у кого меньше 10 отзывов, у кого нету реальных примеров ИМ - не тратьте свое время, проходите, проект серьезный.

От исполнителя требуется:

На каком движке будет ИМ и чем он лучше других (тезисно)?

Сроки.

Цена.

Связь голосом в скайпе - очень желательно.

Важно! Предоплата мало вероятна, но не исключаю. Можно БС. И как минимум перед стартом оформляем сделку через сайт (ставлю исполнителем).

P.S. Задавайте вопросы, я готов к обсуждению.