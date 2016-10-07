Переверстать сайт на Wordpress

HTML-версткаЗавершен10 заявок266 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Друзья, требуется переверстать главную страницу. 

Сайт: http://urlid.ru/ap4b

Макеты прилагаю

Оплата поэтапная. Сделали часть работы, получили часть денег!

WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
foxunion
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Di-Grand
Данилюк 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$22
2 дня
Все хорошо!
Работали по факту. Все хорошо, оплата сразу.
  • Похожие заказы

  • Срочная верстка лендинга

    Верстка на битриксе. 8-10 экранов. Доступ к админке. Оперативность и скорость необходима - лендинг нужен к завтрашнему утру. Все материалы будут высланы исполнителю.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Посадить готовую верстку на WP

    $120

    [b]Здравствуйте, уважаемые фрилансеры![/b] Задание заключается в следующем: Есть готовая верстка такого проекта https://projects.invisionapp.com/share/WG86A3L7D#/screens/186220088 (листается влево/вправо, показано 10 экранов-состояний). В проекте, фактически, 3 страницы: хоум, портфолио, калькулятор и несколько всплывающих окон. Из основного функционала: [list][*]управление сайтом из админки[*]личный кабинет покупателя[*]отправка ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется верстка одностраничного сайта. Срочно.

    Требуется адаптивная верстка одностраничного сайта. В макете понадобятся знания API Яндекс карт (установка нескольких маркеров, попап при нажатии на каждый из маркеров) Основные критерии при выборе исполнителя - незанятость по другим проектам, оперативность, обязательная самостоятельная(!) проверка в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Html-верстка + php-программирование сайта на UMI CMS(php-шаблонизатор)

    Здравствуйте! Ищу исполнителя для следующей работы. Нужно сверстать и запрограммировать на php+html шаблонизаторе UMI CMS достаточно простой информационный сай с интернет-магазином (всего 2 товара). Пока неадаптивный (1000 px), но с возможностью допиливания.  Исходник - прототип на Axure. http://8mlxfp.axshare.com/#g=1&amp;p=content_part Будет ...

    PHPHTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вёрстка лендинга

    Здравствуйте! Нужно сверстать лендинг, картинка в приложении. Нужно: 1. Чистый код 2. Адаптивность, либо резиновость под разрешения 3. Немного параллакса и анимации (в макете все подсказки есть) 4. Перед сдачей проверка верстки на IE8+, Firefox, Chrome, Safari + мобильные браузеры. Подробная ТЗшка ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка шаблонов для Drupal 7

    Требуется сверстать два адаптивных лендинговых шаблона для Drupal 7, каждый на 4 разрешения (&gt;1200, 992, 768 и 480). Макеты для всех разрешений в PSD имеются. Также имеется html верстка этих двух страниц в больших разрешениях, которую можно использовать. Превью макетов во ...

    Drupal
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт

    Есть готовый нарисованый сайт (в PSD). Его нужно сверстать и поставить на CMS(желательно Joomla). ТЗ на украинском языке. Если есть вопросы для оценки проекта, обращайтесь. Жду Ваших предложений.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка landing page по готовому макету

    Все необходимые материалы будут высланы исполнителю. Тема лендинга - курс английского языка. + доступ к админке, чтобы менять контент; + popup окна. Битрикс или Wordpress Цена обсуждаема. Жду ваши предложения и портфолио.

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Выровнять логотип на сайте

    После обновления Лого на сайте http://ks36.pro/ в браузерах IE, Firefox - отображается неверно ( в стороне, пример во вложение) В Chrom - все  верно (пример во вложение). [b]Что требуется:[/b] 1. Выровнять лого, что отображалось как в Chrome 2. Увеличить размер ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад