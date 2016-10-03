Лэндинг для сайта по визам

[b]Здравствуйте, уважаемые фрилансеры![/b] Задание заключается в следующем: Есть готовая верстка такого проекта https://projects.invisionapp.com/share/WG86A3L7D#/screens/186220088 (листается влево/вправо, показано 10 экранов-состояний). В проекте, фактически, 3 страницы: хоум, портфолио, калькулятор и несколько всплывающих окон. Из основного функционала: [list][*]управление сайтом из админки[*]личный кабинет покупателя[*]отправка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
4-5 блоков. Верстка, программирование. Вывесить на поддомен. без админки
Просьба указать сроки и стоимость.
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