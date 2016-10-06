Переверстать сайт с нуля и сделать адаптивным

Необходимо переверстать весь сайт с нуля для Bootsramp 3. После нескольких переездов на разные движки в коде появилось наслоение, от которого нужно избавиться.

Сайт содержит такие разделы как: Главная, Магазин, Отзывы, Блог, Видео, Контакты, а так же несколько типичных страниц.

Так же необходима адаптация под мобильные устройства, чтоб сайт со всеми разделами и страницами нормально смотрелся на любом разрешении.

Сроки не горят, но в течении недели-полторы было бы отлично.