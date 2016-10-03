Требуется опытный программист БИТРИКС в Москве

HTML-версткаЗакрыт1 заявка113 просмотров
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добрый день, уважаемые программисты! 

нам требуется доработать интернет-магазин на Битриксе, 

верстка по большей части готова, также есть объем работ 

по интеграции с 1С-бухгалтерией.

Обязательное проживание в Москве + личная встреча

7 дней = 30 тысяч рублей

7 лет назад
nik_skolkovo
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
16 часов назад
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