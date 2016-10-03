Требуется опытный программист БИТРИКС в Москве

4-5 блоков. Верстка, программирование. Вывесить на поддомен. без админки Просьба указать сроки и стоимость.
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добрый день, уважаемые программисты!
нам требуется доработать интернет-магазин на Битриксе,
верстка по большей части готова, также есть объем работ
по интеграции с 1С-бухгалтерией.
Обязательное проживание в Москве + личная встреча
7 дней = 30 тысяч рублей
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