Требуется опытный программист БИТРИКС в Москве

Приветствую вас дорогие друзья! Задача сверстать и интегрировать на движок интернет-магазин Beeg Green Egg. Есть макеты в psd главной страницы и страницы каталога. На основание дынных макетов нужно будет разработать остальные внутренние страницы. Ребята! Посредники, те у кого ...