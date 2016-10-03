Верстка лендинг пейдж

4-5 блоков. Верстка, программирование. Вывесить на поддомен. без админки Просьба указать сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать лендинг пейдж.
Стоимость - 2500 руб.
Кроссбраузерность - обязательно!
Скорость загрузки не менее 70 по сервису
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.
Подробности обсудим с кандидатами.
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