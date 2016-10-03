Верстка лендинг пейдж

HTML-версткаЗакрыт37 заявок329 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сверстать лендинг пейдж.

Стоимость - 2500 руб.

Кроссбраузерность - обязательно!

Скорость загрузки не менее 70 по сервису

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.

Подробности обсудим с кандидатами. 

7 лет назад
Dmitriy_V144
Дмитрий 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Посадить готовую верстку на WP

    $120

    [b]Здравствуйте, уважаемые фрилансеры![/b] Задание заключается в следующем: Есть готовая верстка такого проекта https://projects.invisionapp.com/share/WG86A3L7D#/screens/186220088 (листается влево/вправо, показано 10 экранов-состояний). В проекте, фактически, 3 страницы: хоум, портфолио, калькулятор и несколько всплывающих окон. Из основного функционала: [list][*]управление сайтом из админки[*]личный кабинет покупателя[*]отправка ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка и программирование сайта

    Разрабатываем дизайн для сайта по услугам защите сел.хоз растений и продажа самих продуктов для защиты.  1) Нужна форма заявки с возможность приложить фото с болеющим растением, чтобы затем с фермером связались и могли сказать сколько будет ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется опытный программист БИТРИКС в Москве

    добрый день, уважаемые программисты!  нам требуется доработать интернет-магазин на Битриксе,  верстка по большей части готова, также есть объем работ  по интеграции с 1С-бухгалтерией. Обязательное проживание в Москве + личная встреча 7 дней = 30 тысяч рублей

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка главной + страницы каталога и карточки товара

    $160

    Необходима верстка для интернет магазина: – Главная – 1280, 768, 320 (эти разрешения отрисованы в PSD). – Галерея товаров – только в максимальном разрешении. – Карточка товара – только в максимальном разрешении. Из интерактива необходимо ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка и интеграция

    Приветствую вас дорогие друзья!  Задача сверстать и интегрировать на движок интернет-магазин Beeg Green Egg. Есть макеты в psd главной страницы и страницы каталога. На основание дынных макетов нужно будет разработать остальные внутренние страницы. Ребята! Посредники, те у кого ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка и установка на систему управления и доработки!

    Верстка и установка на систему управления и доработки!  тут техническое задание &gt;&gt;&gt; https://goo.gl/OqGsXX Важно!! Жду от  вас сроки и бюджет и какая цмс!  без этих данных удаляю ваше предложение!

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка шапки сайта

    $10

    Нужна верстка шапки сайта - joye.ninja Изменений не много. ТОП Меню должно оставиться статичным при прокрутке.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад