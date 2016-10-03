Несложный магазин на opencart

Нужно сверстать лейдинг самый простой с PSD шаблона.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для несложного интернет-магазина необходимо адаптивно сверстать 4 страницы (главная - каталог - товар - корзина) и поставить на опенкарт.
Макеты на 3 типа экранов в псд имеются.
Рассматриваются только те предложения, у которых явно указаны вменяемые цена/сроки.
Оплата на карту сбера, яденьги или вебмани. Без предоплат.
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