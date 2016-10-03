4-5 блоков. Верстка, программирование. Вывесить на поддомен. без админки Просьба указать сроки и стоимость.
Написать техническое задание для программиста. Сайт HTML+SQL
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Добрый день. Имеется задача отображать на сайте json данные из Sql в виде таблицы и формировать запрос к БД
Подробнее https://docs.google.com/document/d/1Dpbu2oFi3kd8DlSKKJ-hENjl1NR4qmDGhDyiWjxu_0w/edit
Необходимо написать грамотное ТЗ для программиста.
Срок 1-2 дня
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