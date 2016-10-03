Оформить адаптив шаблона

HTML-версткаЗавершен1 заявка131 просмотр
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Коллеги привет.

Есть стоковый черный шаблон на WP  для десктопа.

Задачи две:

1. сделать из него адаптив

2. сделать градиентну цветную подложку 

Цены и сроки в заявки, плиз 

7 лет назад
iShit
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
webden41k
Денис 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$120
1 день
В целом оч хорошая работа - Денис молодец. Буду с ним работать далее
Сотрудничеством доволен. Александр всегда на связи, и оперативно вносит правки в проект, что не может не радовать. По оплате никаких проблем не было! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! В общем все прошло гладко, РЕКОМЕНДУЮ!
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