iGlebka95

Глеб iGlebka95

 
28 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Контент-менеджмент любого уровня, PR-технологии. Со мной договориться проще!

Наполнение интернет-магазинов на платформах: OpenCart, Magento, Prestashop, Ubercart, WooCommerce.

Наполнение контентом и администрирование новостных порталов.

Написание уникальные текстов, SEO-копирайт.

Моментально вникаю в работу и подстраиваюсь под ваши требования, на связи круглые сутки 6 дней в неделю.

Оплата по факту выполнения WMZ или WMR/Яндекс, Visa.

OpenCartWooCommerceMagentoPrestashopНаполнение интернет магазина
Отзывы заказчиков
Polina999
Полина 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 дней назад
$45
2 балла
4 года назад
Текст об истории искусства и моды 1960-х годов
Текст так и не написан, на связь исполнитель не выходит.
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
4 года назад
Нужна статья
Благодарю Глеба, быстро и качественно написал по ТЗ Рекомендую
Советую
Ответный отзыв