Контент-менеджмент любого уровня, PR-технологии. Со мной договориться проще!
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Наполнение контентом и администрирование новостных порталов.
Написание уникальные текстов, SEO-копирайт.
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Отзывы заказчиков
$45
2 балла
4 года назад
Текст так и не написан, на связь исполнитель не выходит.
$1
10 баллов
4 года назад
Благодарю Глеба, быстро и качественно написал по ТЗ Рекомендую
Ответный отзыв
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