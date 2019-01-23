Ссылка на задание [url=https://docs.google.com/document/d/1sIv9a4-xb1sikvFd4zU36JI2UhFuxhaE3etgnUHm8kM/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1sIv9a4-xb1sikvFd4zU36JI2UhFuxhaE3etgnUHm8kM/edit?usp=sharing[/url][b] [/b] Приглашаем к сотрудничеству специалистов у которых есть опыт работ с Open Cart и решения данных задач. Просим адекватно оценивать свои силы, и сроки выполения задачи.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $225
Ссылка на задание [url=https://docs.google.com/document/d/1sIv9a4-xb1sikvFd4zU36JI2UhFuxhaE3etgnUHm8kM/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1sIv9a4-xb1sikvFd4zU36JI2UhFuxhaE3etgnUHm8kM/edit?usp=sharing[/url] Приглашаем к сотрудничеству специалистов у которых есть опыт работ с Open Cart и решения данных задач. Просим адекватно оценивать свои силы, и сроки выполения задачи.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Ссылка на задание [url=https://docs.google.com/document/d/1sIv9a4-xb1sikvFd4zU36JI2UhFuxhaE3etgnUHm8kM/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1sIv9a4-xb1sikvFd4zU36JI2UhFuxhaE3etgnUHm8kM/edit?usp=sharing[/url] Приглашаем к сотрудничеству специалистов у которых есть опыт работ с Open Cart и решения данных задач. Просим адекватно оценивать свои силы, и сроки выполения задачи. Указывайте сроки и стоимость!Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен специалист с опытом работы на Опенкарт который может доработать, настроить работу модулей под нашу задачу. [b] 1) [/b]Логика работа фильтра такова, что в не зависимости от структуры вложености сайта в фильтре [i]выводится конечная папка[/i] [i]уже с товаром[/i]. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Приглашаем к сотрудничеству специалиста с опытом работы на OpenCart который сделает качественную посадку верстки интернет-магазина. Также где это будет необходимо дописать модули под наши потребности. Наш дедлайн на эту работу 10 дней. Просим адекватно оценивать свои ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад