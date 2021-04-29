iSpring

Ирина iSpring

 
40 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
iSpring Solutions
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Перевод страницы сайта на UKR
Спасибо :)
Отлиная работа
Ответный отзыв
MariaV
Мария 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
4 года назад
ISpring
Очень приятное вышло сотрудничество, спасибо :) Будем работать и дальше :)
Работой Марии довольны. Будем обращаться в дальнейшем. Спасибо!
Ответный отзыв