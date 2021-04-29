$29
Сайт Академии iSpring Буклет гармошка Перевод для попапа на украинский
Переводы1 исполнитель
Закрыт
4 года назад
Сайт Академии iSpring Буклет гармошка Перевод для попапа на украинский
Перевести страницу
Мария, добрый день! Я расшарила на почту [email protected] 3 документа. Общий объем - около 11 500 знаков. Бюджет - 8 долларов. Если у вас будут комментарии по ...
Задача: 1. корректура маркетинговой презентации ПО для создания электронных курсов (около 9000 знаков) 2. ожидаемая скорость ответа – 1 рабочий день (мы находимся в Московском часовом поясе) 3. работа в PPT ...