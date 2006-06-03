i_am_jekyll

Требуется сверстать шаблон из готового PSD и доработать скрипт интернет-магазина Avalonshop по предоставленному ТЗ. Не доделанную работу можно посмотреть здесь: www.megakot.ru Скрипт можно посмотреть и скачать отсюда: www.avalonshop.net Бюджет 300, обсуждается. По срокам - предлагайте. Пожалуйста, внимательно прочитайте ТЗ, оцените ...