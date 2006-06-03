i_am_jekyll

Кабир Филипп i_am_jekyll

 
44 годаРоссия/Дмитров
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Модифицировать скрипт интернет-магазина

    $1000

    Задача -- доработать скрипт Shop-script Premium. Изменить несколько стандартных форм, слегка изменить структуру данных, добавить дополнительный фильтр отображения товаров, поменять порядок отображения блоков, адаптировать сверстанный дизайн. Требуется грамотный (опытный) программист со знанием php, smarty, mysql. С ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка скрипта, верстка шаблона

    $300

    Требуется сверстать шаблон из готового PSD и доработать скрипт интернет-магазина Avalonshop по предоставленному ТЗ. Не доделанную работу можно посмотреть здесь: www.megakot.ru Скрипт можно посмотреть и скачать отсюда: www.avalonshop.net Бюджет 300, обсуждается. По срокам - предлагайте. Пожалуйста, внимательно прочитайте ТЗ, оцените ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработать скрипт интернет-магазина

    $300

    Надо доработать скрипт интернет-магазина, подробное описание задачи в ТЗ. Оплата производится поэтапно, по факту. Первым этапом считаются видимые результаты по одной из частей поставленной задачи. Присылайте примеры работ. Контакты - почта [email protected]. Желательно иметь опыт работы с движком ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка скрипта Avalonshop

    $250

    Требуется доработать движок Avalonshop. Тех.задание в приложенном файле. Просьба прокомментировать, как планируете реализовать, в общих словах. Оцените по деньгам и срокам. Предложения отправляйте на [email protected].

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ролик для TV экрана

    Мы - магазин детских игрушек, с основным уклоном на уникальные, высокотехнологичные, интересные игрушки. В наличие имеются Логотип, изображение Товара и некоторый Текст. Все это нужно заставить двигаться, вращаться, мигать и пр. Ничего сложного: коллаж, движения и ...

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    18 лет назад