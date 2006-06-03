i_am_jekyll

Задача -- доработать скрипт Shop-script Premium. Изменить несколько стандартных форм, слегка изменить структуру данных, добавить дополнительный фильтр отображения товаров, поменять порядок отображения блоков, адаптировать сверстанный дизайн. Требуется грамотный (опытный) программист со знанием php, smarty, mysql. С ...
- $1000Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $300
Требуется сверстать шаблон из готового PSD и доработать скрипт интернет-магазина Avalonshop по предоставленному ТЗ. Не доделанную работу можно посмотреть здесь: www.megakot.ru Скрипт можно посмотреть и скачать отсюда: www.avalonshop.net Бюджет 300, обсуждается. По срокам - предлагайте. Пожалуйста, внимательно прочитайте ТЗ, оцените ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Надо доработать скрипт интернет-магазина, подробное описание задачи в ТЗ. Оплата производится поэтапно, по факту. Первым этапом считаются видимые результаты по одной из частей поставленной задачи. Присылайте примеры работ. Контакты - почта [email protected]. Желательно иметь опыт работы с движком ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Надо прикрутить дизайн и доработать движок Avalonshop Есть дизайн и ТЗ по доработке. Предложения сюда или в асю 39612333Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется доработать движок Avalonshop. Тех.задание в приложенном файле. Просьба прокомментировать, как планируете реализовать, в общих словах. Оцените по деньгам и срокам. Предложения отправляйте на [email protected].Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Мы - магазин детских игрушек, с основным уклоном на уникальные, высокотехнологичные, интересные игрушки. В наличие имеются Логотип, изображение Товара и некоторый Текст. Все это нужно заставить двигаться, вращаться, мигать и пр. Ничего сложного: коллаж, движения и ...Видеомонтаж17 заявокЗакрыт18 лет назад