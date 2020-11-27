Java Web Developer. Spring+Tomcat+pgSql

Контакты

Skype: igor.milienko1992

email: [email protected]

Образование

2000 - 2008 гг. Уфимская СОШ №87;

2009 - 2010 гг. Лицей №153 при УГАТУ;

2010 - 2015 гг. Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет им. Серго Орджоникидзе по специальности "Системы Автоматизированного Проектирования" (специалист);

Опыт работы

2012 - 2013 гг. ООО "Дататех" на позиции Junior Java Developer; работа с Google Web Toolkit, IBM FileNet P8, EJB. Разработка UI для системы электронного документооборота, поддержка бизнес-процессов;

январь 2014 - февраль 2015 гг. веб-студия ООО "Талан-Онлайн" на позиции full-stack developer; разработка сайтов;

февраль 2015 - июль 2015 - ООО "ITS 360" на позиции Java Developer; разработка сервиса профориентации Jobtaker.ru;

июль 2015 - май 2016 - ООО "Дататех" на позиции Java Developer. Разработка электронного хранилища документов на базе IBM FileNet P8 с использованием EJB, GWT.

июнь 2015 - сей день ООО "Intech-Global" на позиции Java Developer. Разработка веб-витрин для услуг различных сотовый операторов, например musiclub.com.ua. Использованные технологии Spring MVC, Spring Security, Hibernate, AngularJS 1

Сам про себя:

Всегда стараюсь разобраться в том с чем имею дело до самого конца. Люблю технологии и то как они упрощают нашу жизнь. Занимаюсь разработкой ПО на Java EE / Spring и очень люблю это дело. Моя Специализация - разработка веб приложений на Java. Используемый стек - Spring MVC + postgresql + Apache Tomcat. Умею пользоваться git и mercurial. Есть определенные знания в области верстки и клиентского программирования на JavaSript.

Своей миссией считаю создание качественно ПО, которое сможет в полной мере помочь заказчику улучшить его бизнес.