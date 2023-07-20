iamnassttya

Анастасия iamnassttya

 
22 годаУкраина/Львов
год на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад
🤝 Создаю дизайн для тех, кому важно, как выглядит их бренд.

Web Design | UX/UI | Landing Page

Привет!

Меня зовут Анастасия, я из Украины и я люблю веб-дизайн! Буду рада сотрудничеству и совместной работе над качественными, красивыми и удобными для пользования сайтами.

Я использую творческий подход для создания уникальных и оригинальных дизайнов для своих клиентов.

Создам качественный дизайн для: