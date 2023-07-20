🤝 Создаю дизайн для тех, кому важно, как выглядит их бренд.
Web Design | UX/UI | Landing Page
Привет!
Меня зовут Анастасия, я из Украины и я люблю веб-дизайн! Буду рада сотрудничеству и совместной работе над качественными, красивыми и удобными для пользования сайтами.
Я использую творческий подход для создания уникальных и оригинальных дизайнов для своих клиентов.
Создам качественный дизайн для:
Landing Page
Корпоративного сайта
Сайта-визитки
Имиджевого сайта
Персонального сайта
Новостного сайта
Связь со мной:
Телеграм - https://t.me/annetista
Почта - [email protected]
Личные сообщения на бирже
Ознакомиться с моими работами можно в портфолио - https://www.weblancer.net/users/iamnassttya/#portfolio
Портфолио
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