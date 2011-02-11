Есть счетчик – http://cnanney.com/journal/demo/apple-counter/countdown.php – нужно сделать чтобы он считал время не "до" события, а "от" события. Плюс добавить годы и месяцы.
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
14 лет назад
Есть счетчик – http://cnanney.com/journal/demo/apple-counter/countdown.php – нужно сделать чтобы он считал время не "до" события, а "от" события. Плюс добавить годы и месяцы.
В вебасисте в категориях есть фильтр показа товара по параметрам. Нужно сделать чтобы было как тут - http://www.firebox.com/giftfinder - так же летают товары, так же без перезагрузки страницы. На всякие шестеренки не обращайте внимание, дизайн ...