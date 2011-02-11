iandrey

Иванов iandrey

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка webasyst

    В вебасисте в категориях есть фильтр показа товара по параметрам. Нужно сделать чтобы было как тут - http://www.firebox.com/giftfinder - так же летают товары, так же без перезагрузки страницы. На всякие шестеренки не обращайте внимание, дизайн ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад