Необходимо изготовить 3 шаблона значков с видами Санкт-Петербурга для фотошопа. Пример значка во вложении. Требования к размерам макета здесь: http://www.znachkiopt.ru/files/znachkiopt-grid1.png
Дизайн продукции6 заявок
Закрыт
8 лет назад
Необходимо изготовить 3 шаблона значков с видами Санкт-Петербурга для фотошопа. Пример значка во вложении. Требования к размерам макета здесь: http://www.znachkiopt.ru/files/znachkiopt-grid1.png
Необходимо скреативить название мыла и свечей ручной работы и нарисовать логотип, который будет использоваться на сайте и на упаковке/этикетке.