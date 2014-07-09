Исполнитель выбирался не по цене, а исходя из портфолио. В итоге ожидания оправдались на 146% :) Работа выполнена с душой и в срок. С коммуникабельностью никаких проблем не возникло. Продолжим сотрудничество и дальше. Всем рекомендую.