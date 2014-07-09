ienybr

Владимир ienybr

 
55 летРоссия/Старая Русса
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн значка

    Необходимо изготовить 3 шаблона значков с видами Санкт-Петербурга для фотошопа. Пример значка во вложении. Требования к размерам макета здесь: http://www.znachkiopt.ru/files/znachkiopt-grid1.png

    Photoshop
    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Логотип и название

    Необходимо скреативить название мыла и свечей ручной работы и нарисовать логотип, который будет использоваться на сайте и на упаковке/этикетке.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
xbonyx
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Логотип и название
Интересный проект! Удалось сразу же найти взаимопонимание. Рада нашему сотрудничеству!
Исполнитель выбирался не по цене, а исходя из портфолио. В итоге ожидания оправдались на 146% :) Работа выполнена с душой и в срок. С коммуникабельностью никаких проблем не возникло. Продолжим сотрудничество и дальше. Всем рекомендую.
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