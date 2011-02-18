Образование высшее экономическое. Работаю в банке финансовим менеджером по работе с малым и средним бизнесом. Написание статей и небольших заметок - это хобби. Пишу грамотно украинским, русским и английским языками. Имею аналитический состав ума, умею анализировать, проводить статистические наблюдения и делать выводы. Люблю также писать статьи на творческие темы, которые заинтересовывают читателя стилем представления информации и нетрадиционным взглядом.