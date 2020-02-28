[b]Задача: [/b]Нужно регистрировать в интернет-каталогах и справочниках 7 поддоменов сервиса iGooods (iGooods - сервис доставки продуктов из гипермаркетов на дом). Подробнее о сервисе можно почитать тут - [url=https://msk.igooods.ru/]https://igooods.ru/[/url]. [list][*]для поддоменов по МСК и СПБ нужно регистрировать ...