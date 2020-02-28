[b]Задача: [/b]Нужно регистрировать в интернет-каталогах и справочниках 7 поддоменов сервиса iGooods (iGooods - сервис доставки продуктов из гипермаркетов на дом). Подробнее о сервисе можно почитать тут - [url=https://msk.igooods.ru/]https://igooods.ru/[/url]. [list][*]для поддоменов по МСК и СПБ нужно регистрировать ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт4 года назад
[b]Задача: [/b]Нужно оставлять комментарии на площадках (блоги, форумы, сообщества, ответы на сервисах вопросов/ответов) с ссылкой на наш сайт. Всего нужно 50 комментариев в месяц. [b]Основные сведения о нашей компании iGooods: [/b]- Сайт: [url=https://msk.igooods.ru/]https://msk.igooods.ru/ [/url]- Регион: Москва и Московская область - ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать более 100 текстов для сервиса доставки продуктов. ТЗ. [list=1][*]Длина ~4000 символов б.п.;[*]Уникальность текста в коридоре 90%/80% по advego 3.0, глубокая проверка, шинг 5;[*]Человеческий читаемый текст;[*]В тексте надо сделать как минимум один список, для придания естественности ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт5 лет назад