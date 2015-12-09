igorvlas76

$1000
Нужно доработать vnc сервер что бы он работал на современных windows. Язык С.
Системное программирование2 заявки
Закрыт
7 лет назад
Нужно доработать vnc сервер что бы он работал на современных windows. Язык С.
Требуется помощь в компиляции программы под дебиан8 64, g++ codeblock. От вас требуется скомпилировать ее 64 битную версию и подробно описать что для этого нужно установить на чисты дебиан.
Доработать программу написанную на masm
Нужно переписать небольшую системную программу на делфи, размер исходников 50кб, есть немного асм вставок.
Написать socks5 сервер с возможностью обратного соединения на С++, должна быть выполнена в виде длл, winapi 32/64. Так же написать программу к которой будет коннектиться этот сервер для установления обратной связи. Некоторые исходники могу предоставить ...