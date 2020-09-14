—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Всё ок.
$15
10 баллов
3 года назад
Рекомендую Игоря как ответственного и грамотного исполнителя. Работу выполнил качественно несмотря на возникшие затруднения. Приятно иметь дело. Спасибо
Ответный отзыв
Было приятно работать с Дмитрием! Четко поставленная задача, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!