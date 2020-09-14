ihortsy

Игорь ihortsy

 
31 годУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
barkyd
50 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
9 баллов
3 года назад
Доделать html лендинг согласно приложенному дизайн-макету.
всё норм
Всё ок.
Ответный отзыв
barkyd
50 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Сверстать страницу сайта
Рекомендую Игоря как ответственного и грамотного исполнителя. Работу выполнил качественно несмотря на возникшие затруднения. Приятно иметь дело. Спасибо
Было приятно работать с Дмитрием! Четко поставленная задача, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв