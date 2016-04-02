Один из лучших дизайнеров на моей памяти. В ходе выполнения работы предлагалось много хороших идей со стороны исполнителя. Внимателен. Ход работы согласовывался от начала до конца, пока не получился идеальный вариант. Советую всем данного исполнителя! 👍🏻