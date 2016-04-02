ihoum43

Иван Михеев ihoum43

 
28 летРоссия/Мурманск
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Responsive UI/UX web-design

Адаптивный UI/UX дизайн

Высококачественное исполнение, адекватность в роботе, современые решения

Современный европейский дизайн, который не только привлекает пользователя, но и проносит прибыль владельцу

"Только креативынй UX".

Дополнительные контакты:

email: [email protected]

skype: rdom-3

viber: 79211632011

С уважение, Михеев Иван

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Отзывы заказчиков
Panda676
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта
Один из лучших дизайнеров на моей памяти. В ходе выполнения работы предлагалось много хороших идей со стороны исполнителя. Внимателен. Ход работы согласовывался от начала до конца, пока не получился идеальный вариант. Советую всем данного исполнителя! 👍🏻
Александр четко поставил задачу, быстро четко и по делу отвечал на уточняющие вопросы, вежлив и терпелив, открыт для интересных решений, оплата прошла через 4 минуты после отправки реквизитов. Ответственный, надежный, заказчик, точно знает, что нужно, полностью участвует в процессе работы. С Александром работать приятно, удобно и интересно
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$15/час
от 1 дня
нет рейтинга