il-petrov

Илья il-petrov

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется Seo копирайтер

    Для заполнения сайта Seo текстами требуется копирайтер. Тексты под услуги ремонта техники. Примерные характеристики текста-Кол-во слов с пробелами 1300-1500, Вода(Advego до 60%),Заспамленность -не более 45-50%(text).Пишите пожалуйста цены и примерные сроки работ.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад