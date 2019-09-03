Убрать неканонические страницы которые мешают SEO продвижению. Примерно 50 страниц. указывайте пожалуйста цены и сроки.
Поисковые системы (SEO)4 заявки
Закрыт
6 лет назад
Убрать неканонические страницы которые мешают SEO продвижению. Примерно 50 страниц. указывайте пожалуйста цены и сроки.
На разных сайтах по типу- Яндекс.организации, яндекс карты, zoon, i-recommend. Нужно порядка 50 отзывов. Пишите пожалуйста цены и сроки.
Для заполнения сайта Seo текстами требуется копирайтер. Тексты под услуги ремонта техники. Примерные характеристики текста-Кол-во слов с пробелами 1300-1500, Вода(Advego до 60%),Заспамленность -не более 45-50%(text).Пишите пожалуйста цены и примерные сроки работ.