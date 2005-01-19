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Зверстаю для Вас, на HTML, CSS та JavaScript, зручні та привабливі веб-сайти з цікавим дизайном на будь-яку тематику! Роблю все обережно, якісно, а головне, ДЕШЕВО, Вам сподобатися!
Готовий приступити до замовлення прямо зараз!
Мої контактні дані:
Телефон - +380679985396
Ел. Пошта - [email protected]
Telegram - @Dovgopol_Iliya
Viber - +380679985396
Інформація про процес роботи:
• Оцінка
• Якісне виконання мною роботи в обумовлений термін
• Перевірка Вами
• Оплата
• Надсилання Вам
Оплата:
Monobank - 4441114426838023
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Трохи про себе:
Мене звуть Ілля, мені 17 років. Живу в Україні у місті Кагарлик. Навчаюсь в університеті МАУП на веб-розробку. Маю сертифікат про проходження курсу HTML. Зверстав понад 10 лендингів та сайтів візиток. Мій Інстаграм - dovgopol_iliya.
Контактні дані:
Мій телефон - +380679985396
Моя пошта - [email protected]
Telegram - @Dovgopol_Iliya
Viber - +380679985396
Навчався, багато практикувався та вирішив надавати свої послуги як фрілансер. Пропоную Вам стати першим, хто залишить мені відгук!
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