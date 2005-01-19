• Зручні сайти з гарним дизайном • Використовуючи: HTML - CSS - JavaScript

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Зверстаю для Вас, на HTML, CSS та JavaScript, зручні та привабливі веб-сайти з цікавим дизайном на будь-яку тематику! Роблю все обережно, якісно, ​​а головне, ДЕШЕВО, Вам сподобатися!

Готовий приступити до замовлення прямо зараз!

Мої контактні дані:

Телефон - +380679985396

Ел. Пошта - [email protected]

Telegram - @Dovgopol_Iliya

Viber - +380679985396

Інформація про процес роботи:

• Оцінка

• Якісне виконання мною роботи в обумовлений термін

• Перевірка Вами

• Оплата

• Надсилання Вам

Оплата:

Monobank - 4441114426838023

(або будь-яким іншим зручним для Вас способом)

Трохи про себе:

Мене звуть Ілля, мені 17 років. Живу в Україні у місті Кагарлик. Навчаюсь в університеті МАУП на веб-розробку. Маю сертифікат про проходження курсу HTML. Зверстав понад 10 лендингів та сайтів візиток. Мій Інстаграм - dovgopol_iliya.

Контактні дані:

Мій телефон - +380679985396

Моя пошта - [email protected]

Telegram - @Dovgopol_Iliya

Viber - +380679985396

Навчався, багато практикувався та вирішив надавати свої послуги як фрілансер. Пропоную Вам стати першим, хто залишить мені відгук!