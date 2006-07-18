Буду краток, мне нуже программер который сможет сделать такую систему в которой можно будет ввести систему по которой за посещение человеком форума ему каждый день прибовляется , например,2балла, эти баллы нужны для того чтоб покупать ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
www.liveboard.ru - вот форум который нужно немного обновить. Что нужно сделать:1)поставить на форум 3 Flash игры(только нормальных). 2)Поставить нормальный чат(желательно Flash) так чтоб он не торомозил и не зависал, одним словом чтоб у меня ...Прочеенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $20
Смотри: мне нужно будет поставить на форум он-лай( ну чтоб нажав на форуме на ник другого вылазит его анкета и чтоб там была такая функция поговорить с ним, (я где то видел такое на форуме) ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
У меня есть форум и на него нежно поставить чат и хочу новый дизайн что покрасивее ... и его на чат прикрепить нужно. Тематика моего форума - живой форум. Жду ваших предложенийВеб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад