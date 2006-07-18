ilko

Гость ilko

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Работа с форумом

    Буду краток, мне нуже программер который сможет сделать такую систему в которой можно будет ввести систему по которой за посещение человеком форума ему каждый день прибовляется , например,2балла, эти баллы нужны для того чтоб покупать ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Обновление форума

    www.liveboard.ru - вот форум который нужно немного обновить. Что нужно сделать:1)поставить на форум 3 Flash игры(только нормальных). 2)Поставить нормальный чат(желательно Flash) так чтоб он не торомозил и не зависал, одним словом чтоб у меня ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дороботка в форуме

    $20

    Смотри: мне нужно будет поставить на форум он-лай( ну чтоб нажав на форуме на ник другого вылазит его анкета и чтоб там была такая функция поговорить с ним, (я где то видел такое на форуме) ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен чат на форум

    $50

    У меня есть форум и на него нежно поставить чат и хочу новый дизайн что покрасивее ... и его на чат прикрепить нужно. Тематика моего форума - живой форум. Жду ваших предложений

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад