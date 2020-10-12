ilona-wdesign

Илона ilona-wdesign

 
31 годРоссия/Смоленск
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Создам современный и приятный дизайн для вашего бизнеса. Учту пожелания, согласуем все правки. Соблюдаю оговоренные сроки.

UX/UI дизайн Landing Page

Портфолио на behance https://www.behance.net/ilonapanko7b99

Инструменты: Figma, Adobe Photoshop

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FigmaPhotoshop
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$10
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Отзывы заказчиков
Sk-don
Сергей 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
3 года назад
Отрисовать дизайн блока для лендинга.
Все отлично. Рекомендую. Будем обращаться еще.
Быстрая обратная связь и оперативная проверка результатов. Все рабочие вопросы решались без проблем. Рекомендую заказчика!
Ответный отзыв
serg6545
Сергей 
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Лендинг для онлайн-марафона
Спасибо за реализацию всех идей! Все сделано качественно и в срок. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Отличный заказчик, комфортно работать
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $10
от 2 дней
нет рейтинга