Создам современный и приятный дизайн для вашего бизнеса. Учту пожелания, согласуем все правки. Соблюдаю оговоренные сроки.
UX/UI дизайн Landing Page
Портфолио на behance https://www.behance.net/ilonapanko7b99
Инструменты: Figma, Adobe Photoshop
Связаться со мной:
- через личные сообщения
- по почте [email protected]
- через мессенджеры (вайбер, телеграм, ватсап, скайп) +7 952 531 3523
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Все отлично. Рекомендую. Будем обращаться еще.
Ответный отзыв
Быстрая обратная связь и оперативная проверка результатов. Все рабочие вопросы решались без проблем. Рекомендую заказчика!
$50
10 баллов
3 года назад
Спасибо за реализацию всех идей! Все сделано качественно и в срок. С удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, комфортно работать
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $10
от 2 дней
нет рейтинга