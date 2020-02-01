ilya_salov

Необходимо доработать клиент для многопользовательской игры Gta San Andreas под мобильную платформу. Конкретнее - это дописать небольшую часть синхронизации функций.
Разработка игр2 заявки
Закрыт
4 года назад
Необходимо доработать клиент для многопользовательской игры Gta San Andreas под мобильную платформу. Конкретнее - это дописать небольшую часть синхронизации функций.
Необходимо разработать лаунчер для проекта. Лаунчер будет необходим для того, чтобы помочь установить игрокам игру в автоматическом режиме.