ilya_salov

Илья ilya_salov

 
25 летРоссия/Саратов
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alex_talcinski
Алексей 
46 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Лаунчер SAMP MOBILE
Рекомендую. Всегда на связи, все вопросы обсуждаются. Проблем в работе с заказчиком не было.
Необходимо было сделать лаунчер для проекта под названием SAMP (San Andreas Multiplayer), человек полностью справился с своей задачей, в начале обсуждения сам продумал много логических деталей связанных с коммуникабельностью приложения к игроку. Благодаря этому мы получили целый продукт, который легко справляется с высокой нагрузкой, а так же очень удобен пользователю. Так же в ходе работы предлагал свои идеи, которые при составление ТЗ мною были не учтены, и играли очень важную роль в плане понимания приложения игроком.
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