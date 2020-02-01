ilya_salov

Необходимо было сделать лаунчер для проекта под названием SAMP (San Andreas Multiplayer), человек полностью справился с своей задачей, в начале обсуждения сам продумал много логических деталей связанных с коммуникабельностью приложения к игроку. Благодаря этому мы получили целый продукт, который легко справляется с высокой нагрузкой, а так же очень удобен пользователю. Так же в ходе работы предлагал свои идеи, которые при составление ТЗ мною были не учтены, и играли очень важную роль в плане понимания приложения игроком.