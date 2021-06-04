Пришёл к Артёму, как к верстальщику, со сложным дизайном. Дизайн попал в руки с 3 стороны поэтому многие ошибки логики и дизайна мы сразу с ним не увидели на этапе обсуждения работ. По итогу Артём пытался на этапе вёрстке сделать красиво, а не так как нарисовал дизайнер клиента, это говорит о том, что он делает не бездумно. К сожалению, в итоге все наши старания сделать хорошо накрылись желанием клиента сделать как в дизайне. Поэтому Артёму пришлось многое переделывать обратно, но по итогу всё сделал отлично и все остались довольны. Рекомендую к сотрудничеству.