ilyastik

Илья ilyastik

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$550
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 минут назад
$550
10 баллов
4 года назад
Сверстать ИМ по дизайну
Очень внимательный и понимающий заказчик. Были моменты после дизайна с которыми пришлось повозиться, но в целом работа прошла отлично. Крайне рекомендую работать с Ильей как с знающим спецом а не только клиентом.
Пришёл к Артёму, как к верстальщику, со сложным дизайном. Дизайн попал в руки с 3 стороны поэтому многие ошибки логики и дизайна мы сразу с ним не увидели на этапе обсуждения работ. По итогу Артём пытался на этапе вёрстке сделать красиво, а не так как нарисовал дизайнер клиента, это говорит о том, что он делает не бездумно. К сожалению, в итоге все наши старания сделать хорошо накрылись желанием клиента сделать как в дизайне. Поэтому Артёму пришлось многое переделывать обратно, но по итогу всё сделал отлично и все остались довольны. Рекомендую к сотрудничеству.
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