ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО КО МНЕ?
Залог классных текстов - ориентированность на клиента. Я всегда ставлю себя на место читателя и пытаюсь понять его эмоции от прочитанного. Сочность и простота - вот в чем таится успех. Также я:
• выпускник центра подготовки удаленных сотрудников Работа Дома 2;
• выпускник школы блоггеров Александра Борисова;
• на связи 18 часов в сутки;
• довожу до идеала каждую деталь;
• помогаю в развитии проекта;
• имею опыт в продажах более 2 лет.
ЧТО Я ДЕЛАЮ НА 5+ ?
- Тексты для лэндингов;
- Рекламные посты;
- Тексты для продающих страниц;
- Письма для e-mail рассылки.
- Даже самая сложная деталь будет донесена до читателя простым и понятным языком;
- Бесконечное количество правок до полного одобрения;
- Сотрудничество напрямую с копирайтером. Я работаю без команды.
Ваш результат - лучшая оценка моей работы. Созидание гораздо важнее материальных ценностей, я в этом убежден. Поэтому свою работу я не оцениваю в количестве знаков. Я предлагаю вам сотрудничество, при котором вы оплачиваете только результат, а именно % с продаж. Хороший копирайтинг должен продавать!
Связаться со мной можно также:
- email: [email protected]
- skype: ilyuha28
- Telegram: +7(999) 126 49 56
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