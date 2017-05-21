ilyavarentsov

Илья Варенцов ilyavarentsov

 
26 летРоссия/Пермь
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Не просто пишу, вызываю желание.

ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО КО МНЕ?

Залог классных текстов - ориентированность на клиента. Я всегда ставлю себя на место читателя и пытаюсь понять его эмоции от прочитанного. Сочность и простота - вот в чем таится успех. Также я:

• выпускник центра подготовки удаленных сотрудников Работа Дома 2;

• выпускник школы блоггеров Александра Борисова;

• на связи 18 часов в сутки;

• довожу до идеала каждую деталь;

• помогаю в развитии проекта;

• имею опыт в продажах более 2 лет.

ЧТО Я ДЕЛАЮ НА 5+ ?

  • Тексты для лэндингов;
  • Рекламные посты;
  • Тексты для продающих страниц;
  • Письма для e-mail рассылки.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Даже самая сложная деталь будет донесена до читателя простым и понятным языком;
  • Бесконечное количество правок до полного одобрения;
  • Сотрудничество напрямую с копирайтером. Я работаю без команды.
ВАЖНО

Ваш результат - лучшая оценка моей работы. Созидание гораздо важнее материальных ценностей, я в этом убежден. Поэтому свою работу я не оцениваю в количестве знаков. Я предлагаю вам сотрудничество, при котором вы оплачиваете только результат, а именно % с продаж. Хороший копирайтинг должен продавать!

Связаться со мной можно также:

Личный блог: ilyavarentsov.ru﻿
Отзывы заказчиков
seriuslait
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Продающие статьи (копирайт)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Продающие тексты
1 отзыв
$30/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $10от 4 часов
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$20/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга