Не просто пишу, вызываю желание.

ПОЧЕМУ СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ ИМЕННО КО МНЕ?

Залог классных текстов - ориентированность на клиента. Я всегда ставлю себя на место читателя и пытаюсь понять его эмоции от прочитанного. Сочность и простота - вот в чем таится успех. Также я:

• выпускник центра подготовки удаленных сотрудников Работа Дома 2;

• выпускник школы блоггеров Александра Борисова;

• на связи 18 часов в сутки;

• довожу до идеала каждую деталь;

• помогаю в развитии проекта;

• имею опыт в продажах более 2 лет.

ЧТО Я ДЕЛАЮ НА 5+ ?

Тексты для лэндингов;

Рекламные посты;

Тексты для продающих страниц;

Письма для e-mail рассылки.

Даже самая сложная деталь будет донесена до читателя простым и понятным языком;

Бесконечное количество правок до полного одобрения;

Сотрудничество напрямую с копирайтером. Я работаю без команды.

Ваш результат - лучшая оценка моей работы. Созидание гораздо важнее материальных ценностей, я в этом убежден. Поэтому свою работу я не оцениваю в количестве знаков. Я предлагаю вам сотрудничество, при котором вы оплачиваете только результат, а именно % с продаж. Хороший копирайтинг должен продавать!

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