Классный современный дизайн лендингов, многостраничных сайтов и интернет-магазинов

﻿Веду блог﻿ о веб-дизайне, фрилансе и жизни на Пхукете 

Привет!

Меня зовут Ольга и я веб-дизайнер из Санкт-Петербурга. Но сейчас живу в Таиланде, на Пхукете (:

Мне 28 лет и 11 из них я занимаюсь дизайном.

Мой день начинается с палящего солнца в окно, бассейна, тренажерного зала, ананаса на завтрак и кокосового сока.

В таких условиях очень сложно собраться и начать работать, но дисциплина прежде всего, поэтому все проекты сдаются точно в срок, а в большинстве случаев еще раньше (: