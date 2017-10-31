Классный современный дизайн лендингов, многостраничных сайтов и интернет-магазинов
Веду блог о веб-дизайне, фрилансе и жизни на Пхукете
Привет!
Меня зовут Ольга и я веб-дизайнер из Санкт-Петербурга. Но сейчас живу в Таиланде, на Пхукете (:
Мне 28 лет и 11 из них я занимаюсь дизайном.
Мой день начинается с палящего солнца в окно, бассейна, тренажерного зала, ананаса на завтрак и кокосового сока.
В таких условиях очень сложно собраться и начать работать, но дисциплина прежде всего, поэтому все проекты сдаются точно в срок, а в большинстве случаев еще раньше (:
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн лендинга для мастер-класса Бизнес Молодости272 просмотра
- Дизайн лендинга для шоурума итальянской фабрики172 просмотра
- Дизайн лендинга для агентства по подбору нянь164 просмотра
- Дизайн интернет-магазина для партнера Miele146 просмотров
- Landing page для бельгийского шоколада149 просмотров
- Дизайн лендинга для премиум-ботокса для волос125 просмотров
- Дизайн лендинга для компьютерной помощи157 просмотров
- Дизайн лендинга для школы нормализации веса153 просмотра
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