imearz

Ирина imearz

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсер товаров

    Требуется качественно перенести товары с официального сайта на другой ресурс. Необходимо обеспечить полное и корректное наполнение, включая описания, изображения и характеристики товаров.

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер

    Необходимо спарсить 100 товаров для наполнения сайтов. Ожидается быстрая, чистая и аккуратная работа. Укажите методы и инструменты, используемые для парсинга.

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Контент-менеджмент чистой воды для магазина женской одежды

    Требуется контент-менеджер для копирования характеристик 300 товаров в таблицу Excel. Один товар занимает менее минуты. Инструкции будут предоставлены исполнителю. Ожидается порядочность и ответственность. Преимущество фрилансерам из России. Оплата только на карту СБЕРБАНКА.

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт 1000 описаний для карточек товаров

    Требуется рерайтер для создания уникальных описаний от 90 до 100% по Текст.ру. Тематика включает бетонные вазоны, ограждения, водостоки и скамейки. В среднем описание объемом 50-60 слов. Начальная задача - рерайт 200 карточек с возможностью долгосрочного сотрудничества. Укажите цену за 1 карточку и срок выполнения.

    Рерайтинг15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнить сайт товарами

    Нужно создать карточки к товарам. Все покажу и объясню. Оплата после проверки. Товаров пока что 150, но, если всё понравится, увеличим объемы. Ищу ответственного исполнителя. Указывайте цену за одну карточку. Если есть вопросы ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

geolancer123
Георгий 
22 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
58 отзывов(-6)
$3
10 баллов
4 года назад
Перенести данные товаров с сайта в Excel
Рекомендую!
Вежливый, старательный. Справился на "отлично"!
Ответный отзыв