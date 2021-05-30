Требуется качественно перенести товары с официального сайта на другой ресурс. Необходимо обеспечить полное и корректное наполнение, включая описания, изображения и характеристики товаров.
- Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется перенести данные 100 товаров с сайта в Excel. Процесс простой и быстрый, каждая карточка заполняется за 20 секунд. Оплата на карту Сбербанка. Приоритет исполнителям из России.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо спарсить 100 товаров для наполнения сайтов. Ожидается быстрая, чистая и аккуратная работа. Укажите методы и инструменты, используемые для парсинга.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется контент-менеджер для копирования характеристик 300 товаров в таблицу Excel. Один товар занимает менее минуты. Инструкции будут предоставлены исполнителю. Ожидается порядочность и ответственность. Преимущество фрилансерам из России. Оплата только на карту СБЕРБАНКА.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется рерайтер для создания уникальных описаний от 90 до 100% по Текст.ру. Тематика включает бетонные вазоны, ограждения, водостоки и скамейки. В среднем описание объемом 50-60 слов. Начальная задача - рерайт 200 карточек с возможностью долгосрочного сотрудничества. Укажите цену за 1 карточку и срок выполнения.Рерайтинг15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать карточки к товарам. Все покажу и объясню. Оплата после проверки. Товаров пока что 150, но, если всё понравится, увеличим объемы. Ищу ответственного исполнителя. Указывайте цену за одну карточку. Если есть вопросы ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт4 года назад