immort

Василий Гай immort

 
NaN летРоссия/Муром
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Опыт работы - более 7 лет.

Занимаюсь разработкой программного обеспечения.

Языки программирования: С++, С, Pascal, Assembler, Perl, PHP.

Среды программирования: C++ Builder, Delphi, CodeGear.

Отличные знания MATLAB.

Опыт разработки систем обработки цифровых изображений (вейвлет-преобразование).

Разработка систем обработки и анализа данных (ERWIN, BPWIN, Rational Rose, UML, VBA for Microsoft Office).

Написание технических статей, отзывов на работы.

PHPDelphiPerlVBA
Отзывы заказчиков
MVK
43 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Matlab. Разработка алгоритмов удаления пятен.
Отзыв недоступен.
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