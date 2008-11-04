Опыт работы - более 7 лет.
Занимаюсь разработкой программного обеспечения.
Языки программирования: С++, С, Pascal, Assembler, Perl, PHP.
Среды программирования: C++ Builder, Delphi, CodeGear.
Отличные знания MATLAB.
Опыт разработки систем обработки цифровых изображений (вейвлет-преобразование).
Разработка систем обработки и анализа данных (ERWIN, BPWIN, Rational Rose, UML, VBA for Microsoft Office).
Написание технических статей, отзывов на работы.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
15 лет назад
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