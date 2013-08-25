дизайн сайтов • разработка логотипов • фирменный стиль
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА АЙДЕНТИКИ БРЕНДА И ДИЗАЙНА САЙТОВ
Стоимость услуг:
• Интернет-магазин - от 300$ (20$ внутренняя страница)
• Корпоративный сайт - от 250$ (20$ внутренняя страница)
• Лендинг - от 200$
• Логотип - от 60$
• Брендбук - от 300$
Портфолио
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- Корпоративный сайт205 просмотров
- Корпоративный сайт231 просмотр
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
11 лет назад
Работой полностью доволен.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятный в общении и работе, чёткое задание и своевременная оплата. Всем рекомендую!
$50
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа, рекомендую
Ответный отзыв
Хороший, положительный человек, и отличный заказчик. Всем рекомендую!
$20
10 баллов
11 лет назад
Выполнено, отличный результат, разумный срок, адекватный бюджет.
Ответный отзыв
Александр - отличный заказчик, четко сформулировал задачу и своевременно оплатил работу.
$7
10 баллов
12 лет назад
Задачу выполнил.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятен в общение и моментальная оплата. Рекомендую!
$40
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа. Все время на связию Учел все мои пожелания.
Ответный отзыв
Профессиональный подход к проекту со стороны заказчика. Оплата в срок. Мои рекомендации!
Наружная реклама
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