in_kam

Александр in_kam

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
дизайн сайтов • разработка логотипов • фирменный стиль

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА АЙДЕНТИКИ БРЕНДА И ДИЗАЙНА САЙТОВ

Стоимость услуг:

• Интернет-магазин - от 300$ (20$ внутренняя страница)

• Корпоративный сайт - от 250$ (20$ внутренняя страница)

• Лендинг - от 200$

• Логотип - от 60$

• Брендбук - от 300$

Портфолио

Отзывы заказчиков

pavellift
39 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Логотип для сайта хостинг-провайдера
Работой полностью доволен.
Отличный заказчик. Приятный в общении и работе, чёткое задание и своевременная оплата. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Omelic
60 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Разработать логотип производителя окон из ПВХ
Отличная работа, рекомендую
Хороший, положительный человек, и отличный заказчик. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
UFFO_ru
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Биллборд, щит 6*3, жилой комплекс.
Выполнено, отличный результат, разумный срок, адекватный бюджет.
Александр - отличный заказчик, четко сформулировал задачу и своевременно оплатил работу.
Ответный отзыв
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$7
10 баллов
12 лет назад
Шапка сайта.
Задачу выполнил.
Отличный заказчик, приятен в общение и моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Отрисовать логотип в векторе с рисунка на бумаге
Отличная работа. Все время на связию Учел все мои пожелания.
Профессиональный подход к проекту со стороны заказчика. Оплата в срок. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
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1 отзыв
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