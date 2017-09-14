in_white225

Проект ГОРЯЩИЙ!!!: 1 очередь - сайт - 1,5 недели, 2 - лого (все наоборот :) ) - 2 недели Тематика сайта - детская книга. Конкуренты: [url=http://wonderbly.com/]wonderbly.com, [/url][url=http://librio.com/]librio.com, [/url][url=http://mynamebook.ru/]mynamebook.ru[/url] Структура будущего сайта: (кроме формы авторизации и страницы контактов) [url=http://illustrators.ru/away?link=https://drive.google.com/file/d/1XyFw_dWST-qreGjxwZPbPAPnGeWJg01h/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1XyFw_dWST-qreGjxwZPbPAPnGeWJg01h/view?usp=sharing[/url] Фотографии, видео, иллюстрации книги - изготавливать ...
Ключевая информация:
Навыки работы в качестве product/project менеджера с крупными проектами, такими как prom.ua (трафик 56 млн. посетителей/мес), price.ua (трафик 10 млн. посетителей/мес) и uduba.com (трафик до 5 млн. посетителей/мес).
Ключевые навыки:
1. Анализ ниши, конкурентов (стратегия, инструменты продвижения, бюджеты)
2. Стратегическое и тактическое развитие проекта
3. Бюджетирование
4. Руководство командой до 20 человек (программисты, дизайнеры, контент-менеджеры, sales-менеджеры, SMМ, SEO).
5. Создание сайтов любой сложности (с подрядчиками, как product/project или самостоятельно на wordpress)
6. Online-инструменты продвижения: баннеры, тизеры, PPC, SMM, SEO, E-mail рассылки, Viber public chat
7. Ofline-инструменты продвижения: наружная реклама, СМИ (печатные и online-издания, TV, радио), партнерские программы, прочее.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать скрипт, позволяющий парсить данные о пользователях из заданных групп и сообществ. Рассматриваю кандидатов, имеющих опыт работ с социальными сетями.Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад