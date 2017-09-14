in_white225

20-летний опыт в маркетинге

Ключевая информация:

Навыки работы в качестве product/project менеджера с крупными проектами, такими как prom.ua (трафик 56 млн. посетителей/мес), price.ua (трафик 10 млн. посетителей/мес) и uduba.com (трафик до 5 млн. посетителей/мес).

Ключевые навыки:

1. Анализ ниши, конкурентов (стратегия, инструменты продвижения, бюджеты)

2. Стратегическое и тактическое развитие проекта

3. Бюджетирование

4. Руководство командой до 20 человек (программисты, дизайнеры, контент-менеджеры, sales-менеджеры, SMМ, SEO).

5. Создание сайтов любой сложности (с подрядчиками, как product/project или самостоятельно на wordpress)

6. Online-инструменты продвижения: баннеры, тизеры, PPC, SMM, SEO, E-mail рассылки, Viber public chat

7. Ofline-инструменты продвижения: наружная реклама, СМИ (печатные и online-издания, TV, радио), партнерские программы, прочее.