in_white225

Юлия in_white225

 
44 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
20-летний опыт в маркетинге

Ключевая информация:

Навыки работы в качестве product/project менеджера с крупными проектами, такими как prom.ua (трафик 56 млн. посетителей/мес), price.ua (трафик 10 млн. посетителей/мес) и uduba.com (трафик до 5 млн. посетителей/мес).

Ключевые навыки:

1. Анализ ниши, конкурентов (стратегия, инструменты продвижения, бюджеты)

2. Стратегическое и тактическое развитие проекта

3. Бюджетирование 

4. Руководство командой до 20 человек (программисты, дизайнеры, контент-менеджеры, sales-менеджеры, SMМ, SEO).

5. Создание сайтов любой сложности (с подрядчиками, как product/project или самостоятельно на wordpress)

6. Online-инструменты продвижения: баннеры, тизеры, PPC, SMM, SEO, E-mail рассылки, Viber public chat

7. Ofline-инструменты продвижения: наружная реклама, СМИ (печатные и online-издания, TV, радио), партнерские программы, прочее.

WordPress
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Лого и дизайн сайта.

    Проект ГОРЯЩИЙ!!!: 1 очередь - сайт - 1,5 недели, 2 - лого (все наоборот :) ) - 2 недели Тематика сайта - детская книга. Конкуренты: [url=http://wonderbly.com/]wonderbly.com, [/url][url=http://librio.com/]librio.com, [/url][url=http://mynamebook.ru/]mynamebook.ru[/url] Структура будущего сайта: (кроме формы авторизации и страницы контактов) [url=http://illustrators.ru/away?link=https://drive.google.com/file/d/1XyFw_dWST-qreGjxwZPbPAPnGeWJg01h/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1XyFw_dWST-qreGjxwZPbPAPnGeWJg01h/view?usp=sharing[/url] Фотографии, видео, иллюстрации книги - изготавливать ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо создать скрипт

    Необходимо создать скрипт, позволяющий парсить данные о пользователях из заданных групп и сообществ.  Рассматриваю кандидатов, имеющих опыт работ с социальными сетями.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад