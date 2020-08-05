inbut

Иван inbut

 
38 летРоссия/Краснодар
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов

Разрабатываю сайты, веб-сервисы и веб-приложения. Веду проекты с нуля, а также дорабатываю существующие: дописываю и пишу с 0

Специализируюсь на backend

Работаю в сфере веб-разработки более 5 лет. Имею очень многогранный и

необычный опыт. Во время работы, основным приоритетом всегда является

результат и скорость. Внимательный к деталям, ответственный.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Atavisma
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Одностраничник поставить на вордпресс
Отзыв недоступен.
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