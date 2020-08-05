Разработка сайтов
Разрабатываю сайты, веб-сервисы и веб-приложения. Веду проекты с нуля, а также дорабатываю существующие: дописываю и пишу с 0
Специализируюсь на backend
Работаю в сфере веб-разработки более 5 лет. Имею очень многогранный и
необычный опыт. Во время работы, основным приоритетом всегда является
результат и скорость. Внимательный к деталям, ответственный.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!