Разработка сайтов

Разрабатываю сайты, веб-сервисы и веб-приложения. Веду проекты с нуля, а также дорабатываю существующие: дописываю и пишу с 0

Специализируюсь на backend

Работаю в сфере веб-разработки более 5 лет. Имею очень многогранный и

необычный опыт. Во время работы, основным приоритетом всегда является

результат и скорость. Внимательный к деталям, ответственный.