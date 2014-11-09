Начинающий фрилансер. Занимаюсь разработкой прикладного ПО, веб-разработкой, версткой. Делаю ПО для работы с базами данных, основными офисными форматами файлов.
Открыт для любых проектов.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
CSSJavaScript
Максим очень качественно всё сделал, рассказал что где поменял.В js хорошо разбирается. Самое главное что оперативно сделал. В следующий раз буду к нему обращаться!
Ответный отзыв
Приятный в общении человек. Четко поставил задачу, предоставил условия для работы, оплатил сразу. Рекомендую.
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $10
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10
нет рейтинга