$5
Тематика здоровье, ключей нет, объем до 1500 символов, стоимость 150 рублей за всю работу. Кто готов сделать быстро и хорошо, пишите.
Копирайтинг1 исполнитель
Закрыт
10 лет назад
Тематика здоровье, ключей нет, объем до 1500 символов, стоимость 150 рублей за всю работу. Кто готов сделать быстро и хорошо, пишите.
Нужно настроить компанию в яндекс-директе. Мне нужен профессионал в этом деле. Напишите цену и как это будет происходить.
Требуются 10 000 подписчиков с аватарами вконтакте для группы. Пишите вашу цену и сроки. Спасибо!