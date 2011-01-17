требуется доработка сайта http://mtip.com.ua (на CMS ShopOS). Для технической оптимизации сайта нужно внести правки, описанные в ТЗ (см. аттачмент). Просьба указать сроки и стоимость работы.
Системы управления (CMS)1 заявка
Закрыт
10 лет назад
требуется доработка сайта http://mtip.com.ua (на CMS ShopOS). Для технической оптимизации сайта нужно внести правки, описанные в ТЗ (см. аттачмент). Просьба указать сроки и стоимость работы.
Есть магазин на CMS Shopos, товары у поставщиков закупаются в разных валютах(гривны, доллары, евро) а выводятся в магазине в грн. 1) Нужно сделать возможность добавления товаров в разных валютах 2) Вывод цены товара ...
Нужно продвинуть сайт mtip.com.ua по Украине. Сайт новый. Жду предложений