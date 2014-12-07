infoarhangel

Маргарита infoarhangel

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
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  • Создать объявления

    Срочно нужно создать рекламное объявление! Тема целительство, нетрадиционная медицина!! Пример могу выслать! Мне нужен не просто текст с набором услуг и помощи, а что-то креативное и что бы цепляло!!

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно нарисовать дизайн уникальных персонажей

    Буклет А4/ в каждом пять уникальных персонажей! По темам!! Например: 5 политических, 5 писателей, 5 персонажей укр. стиле Задача для художника-мультяшника! Креативно, уникально, интересно! Для дизайнера вышлю фото примера!!

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен логотип

    $30

    Нужно нарисовать логотип! Солце в нем треугольник, а в треугольнике видящее око! Срочно!!! Срок 3-5 дней!!

    Логотипы и Знаки45 заявок
    Закрыт
    10 лет назад