infoarhangel

Срочно нужно создать рекламное объявление! Тема целительство, нетрадиционная медицина!! Пример могу выслать! Мне нужен не просто текст с набором услуг и помощи, а что-то креативное и что бы цепляло!!
Копирайтинг6 заявок
Закрыт
10 лет назад
Срочно нужно создать рекламное объявление! Тема целительство, нетрадиционная медицина!! Пример могу выслать! Мне нужен не просто текст с набором услуг и помощи, а что-то креативное и что бы цепляло!!
Буклет А4/ в каждом пять уникальных персонажей! По темам!! Например: 5 политических, 5 писателей, 5 персонажей укр. стиле Задача для художника-мультяшника! Креативно, уникально, интересно! Для дизайнера вышлю фото примера!!
Нужно нарисовать логотип! Солце в нем треугольник, а в треугольнике видящее око! Срочно!!! Срок 3-5 дней!!