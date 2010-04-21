ingvar_ihor

Игорь ingvar_ihor

 
40 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Механизм успешной работы над проектом:

— от Вас получение точного ТЗ

— анализ ТЗ, его оценка и определение сроков сдачи

— предоплата 30-50% от стоимости проекта

— анализ сайтов конкурентов и подбор референсов

— разработка дизайна

— утверждение макета

— внесение доработок и правок

— сдача проекта

— вторая часть оплаты за работу

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Отзывы заказчиков
umls
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
19 отзывов(-1)
$50
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для ingvar_ihor
Работаю с дизайнером давно. Быстро, качественно.
digital_sword
Александр 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
$80
10 баллов
13 лет назад
Логотип юридической компании
Игорь победил в конкурсе логотипов. Потом было выполнено еще несколько разовых работ по дизайну. Уровнем работ и запрашиваемой ценой я остался очень доволен.
focusfoto
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Дизайн сайта-визитки
Нормальный, адекватный человек. Дизайн отрисовал в соответсвиями с ТЗ и пожеланиями. Было сделано 2 варианта дизайна. Первый был качественный, но не подходил по стилистике. После высказанных пожеланий - второй вариант попал в точку. Все корректировки/доработки - без проблем. Приемлемый ценник. В целом сотрудничеством доволен.
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга