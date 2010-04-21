Нормальный, адекватный человек. Дизайн отрисовал в соответсвиями с ТЗ и пожеланиями. Было сделано 2 варианта дизайна. Первый был качественный, но не подходил по стилистике. После высказанных пожеланий - второй вариант попал в точку. Все корректировки/доработки - без проблем. Приемлемый ценник. В целом сотрудничеством доволен.