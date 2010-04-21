Механизм успешной работы над проектом:
— от Вас получение точного ТЗ
— анализ ТЗ, его оценка и определение сроков сдачи
— предоплата 30-50% от стоимости проекта
— анализ сайтов конкурентов и подбор референсов
— разработка дизайна
— утверждение макета
— внесение доработок и правок
— сдача проекта
— вторая часть оплаты за работу
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Работаю с дизайнером давно. Быстро, качественно.
$80
10 баллов
13 лет назад
Игорь победил в конкурсе логотипов. Потом было выполнено еще несколько разовых работ по дизайну. Уровнем работ и запрашиваемой ценой я остался очень доволен.
$100
10 баллов
14 лет назад
Нормальный, адекватный человек. Дизайн отрисовал в соответсвиями с ТЗ и пожеланиями. Было сделано 2 варианта дизайна. Первый был качественный, но не подходил по стилистике. После высказанных пожеланий - второй вариант попал в точку. Все корректировки/доработки - без проблем. Приемлемый ценник. В целом сотрудничеством доволен.
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга