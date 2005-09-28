РЕЗЮМЕФИО: Харькова Анастасия ОлеговнаСемейноеположение: незамужем,дочь 28.09.2005 г. р. Опыт работы:02.2013 - 06.2013. – главный редактор - директор газеты «Волчанскиеобъявления» (г. Волчанск). Личное выполнение и контроль всех редакционных
процессов. Проведение имиджевых акций, расширение базы рекламодателей,
партнеров, точек продажи. 2012 – PR-отделпредвыборного штаба кандидата в депутаты ВР: автор проекта и главный редактор
газеты «Советник» (Харьковская обл.). Личное выполнение и контроль всех
редакционных процессов. Организация мероприятий «обратной связи»: переписки с
читателями, проведение конкурсов, опросов, встреч, и т. п.-Режиссер студии «Колес-ТВ» (Харьков). Проектная работа: обучающийфильм; редактор и менеджер телепрограммы «Слобожанщина».-Разработка и проведение PR-мероприятий всфере декоративно-прикладного искусства (PR-менеджер). 2011 – копирайтер, ООО «Родинний клуб» (Киев): создание концепций итекстов рекламных писем (direct mail), каталогов, описаний товаров. Участие в дизайнерском оформлении впаре с арт-директором; корректорская вычитка и правка.-Контент-редактор/контент-менеджер русско- и англоязычных сайтов разнойтематики.-Внештатный корреспондент журнала «Обрати внимание! с Татьяной Рамус»(Киев). 13.12.2007. - 12.05.2010. – штатный корреспондент Независимой службы новостей«Харьковские известия» (Харьков, 7-й канал): создание сюжетов для
ежедневной ТВ-программы новостей «Харьковские известия»; обзорных,
аналитических сюжетов, журналистских расследований для еженедельной
информационно-аналитической программы «Харьковские известия».-Внештатный корреспондент информационно-развлекательнойтелепрограммы «Слобожанщина» (Харьков, каналы А/ТВК, S-ТЕТ): создание информационно-развлекательныхи рекламных сюжетов.-Сотрудничество с ТВ-программой «Минута славы» (Россия): выезд на места,проведение видеосъемок и интервью по сценарию, сбор информации для презентаций
участников программы.-Внештатный корреспондент газет «Харьковские известия», «Газета 24»(Харьков): написание
материалов различной тематики, с собственными фото. 01.11.2004. - 01.09.2005. – штатный корреспондент отделановостей ТРК «Р-1» (Харьков, канал «Р-1»): создание сюжетов для ежедневной
программы новостей и развернутых сюжетов для еженедельной информационно-аналитической
программы «Сферы». Тематика – любая.-Спецкор ТРК «Украина» в Харькове.-Внештатный корреспондент газеты «Харьковские ведомости»: написаниеобъемных материалов, с собственными фото, на проблемную тематику. 01.04.2003. - 01.11.2004. – штатный корреспондент газеты«Слобода» (Харьков): создание и ведение постоянных рубрик: «Экспресс-опрос»
(участники - депутаты Харьковского горсовета), «Проверено на себе» (азбука
потребителя, его права и обязанности в общении с официальными органами,
подателями различных услуг и т. д.). Проведение в редакции и публикация в
газете телефонных «горячих линий» (участники – городской голова, начальники
городских управлений, коммунальных предприятий и т.п.). Написание материалов
для прочих рубрик (социально-правовая, культурная, официальная тематика).
Подбор фотоматериалов и предоставление собственных. Участие в верстке.
Подготовка спецвыпусков газеты.2002: внештатный корреспондент газеты «Телегород» (Харьков):ведение колонки новостей, подбор фотоматериалов.2001: внештатный корреспондент «Городской газеты» (Харьков),отдел культуры. 18.05.98. – 01.11.98. – ЗАО «Теленеделя – Медиа», секретарь- менеджер по рекламе.10.10.94. – 11.03.96. – МП «ИНЭКСТ». Секретарь-референт.11.10.93. – 08.10.94. – Национальный технический университет«ХПИ». Лаборант кафедры иностранных языков. Образование:Высшее: 1994 - 2000 – Харьковская государственнаяакадемия культуры, факультет культурологии, историк-музеевед.Дополнительноеобразование:2003 – бизнес-курс «Как открыть собственное дело» вХарьковском региональном бизнес-центре для женщин.1999 – курс художественного моделирования одежды приАссоциации независимой украинской моды.1994 – Харьковские государственные курсы иностранных языков(Interlink): экстерн,диплом с отличием; интенсивный курс разговорного английского языка. Награды:Лауреат 3-й премии 1-го Всеукраинского конкурса научно-популярных статей «Наука иинновации – обществу!» (2004).Дипломант 1-го Харьковского открытого городского конкурса«СМИ против СПИДа» – 2-е место в номинации «Телевидение» (2005).Грамота Харьковской епархии УПЦ (2009).Благодарность Федерации рыболовного спорта Харьковскойобласти (2010).Владение техническимисредствами:1) компьютер: Word, Excel, Фабрика новостей, Internet и др.2) диктофон;3) фотоаппарат;4) офисная техника.Владение языками:Русский, украинский – свободно, английский – Intermediate/UpperIntermediate. Дополнительныесведения:Опыт работы переводчиком, гидом-экскурсоводом,преподавателем. Член Национального Союза журналистов Украины с 2008 г.,секретарь первичной организации НСЖУ в Харьковском театре музыкальной комедии.Участник 1-го Регионального Форума «Мудрый родитель –счастливый ребенок» (Харьков, 2014).Участник бизнес-конгресса предпринимателей «Призма 24» (Харьков,2013).Участник ТВ-проекта «Сальса: телеведущие против студентов»(Харьков, 2010, канал ОТБ).Возможны командировки. Возможен переезд.Контакты:моб. 097-312-13-25,050-229-39-30; е-mail: [email protected]; skype:lllpseudolll .