РЕЗЮМЕФИО: Харькова Анастасия ОлеговнаСемейноеположение: незамужем,дочь 28.09.2005 г. р. Опыт работы:02.2013 - 06.2013. – главный редактор - директор газеты «Волчанскиеобъявления» (г. Волчанск). Личное выполнение и контроль всех редакционных

процессов. Проведение имиджевых акций, расширение базы рекламодателей,

партнеров, точек продажи. 2012 – PR-отделпредвыборного штаба кандидата в депутаты ВР: автор проекта и главный редактор

газеты «Советник» (Харьковская обл.). Личное выполнение и контроль всех

редакционных процессов. Организация мероприятий «обратной связи»: переписки с

читателями, проведение конкурсов, опросов, встреч, и т. п.-Режиссер студии «Колес-ТВ» (Харьков). Проектная работа: обучающийфильм; редактор и менеджер телепрограммы «Слобожанщина».-Разработка и проведение PR-мероприятий всфере декоративно-прикладного искусства (PR-менеджер). 2011 – копирайтер, ООО «Родинний клуб» (Киев): создание концепций итекстов рекламных писем (direct mail), каталогов, описаний товаров. Участие в дизайнерском оформлении впаре с арт-директором; корректорская вычитка и правка.-Контент-редактор/контент-менеджер русско- и англоязычных сайтов разнойтематики.-Внештатный корреспондент журнала «Обрати внимание! с Татьяной Рамус»(Киев). 13.12.2007. - 12.05.2010. – штатный корреспондент Независимой службы новостей«Харьковские известия» (Харьков, 7-й канал): создание сюжетов для

ежедневной ТВ-программы новостей «Харьковские известия»; обзорных,

аналитических сюжетов, журналистских расследований для еженедельной

информационно-аналитической программы «Харьковские известия».-Внештатный корреспондент информационно-развлекательнойтелепрограммы «Слобожанщина» (Харьков, каналы А/ТВК, S-ТЕТ): создание информационно-развлекательныхи рекламных сюжетов.-Сотрудничество с ТВ-программой «Минута славы» (Россия): выезд на места,проведение видеосъемок и интервью по сценарию, сбор информации для презентаций

участников программы.-Внештатный корреспондент газет «Харьковские известия», «Газета 24»(Харьков): написание

материалов различной тематики, с собственными фото. 01.11.2004. - 01.09.2005. – штатный корреспондент отделановостей ТРК «Р-1» (Харьков, канал «Р-1»): создание сюжетов для ежедневной

программы новостей и развернутых сюжетов для еженедельной информационно-аналитической

программы «Сферы». Тематика – любая.-Спецкор ТРК «Украина» в Харькове.-Внештатный корреспондент газеты «Харьковские ведомости»: написаниеобъемных материалов, с собственными фото, на проблемную тематику. 01.04.2003. - 01.11.2004. – штатный корреспондент газеты«Слобода» (Харьков): создание и ведение постоянных рубрик: «Экспресс-опрос»

(участники - депутаты Харьковского горсовета), «Проверено на себе» (азбука

потребителя, его права и обязанности в общении с официальными органами,

подателями различных услуг и т. д.). Проведение в редакции и публикация в

газете телефонных «горячих линий» (участники – городской голова, начальники

городских управлений, коммунальных предприятий и т.п.). Написание материалов

для прочих рубрик (социально-правовая, культурная, официальная тематика).

Подбор фотоматериалов и предоставление собственных. Участие в верстке.