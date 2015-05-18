Собрать список сайтов на алкогольную тематику

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок391 просмотр

Для нашего проекта учета рабочего времени необходимо собрать список сайтов на алкогольную тематику (все языки) и занести их в текстовый файл. В каждой строке - название домена без указания страницы сайта.

Например:

www.podpivo.com

http://www.budlight.com/

www.budweiser.com

www.ratebeer.com

Если сайт общей тематики, но там есть статьи по алкоголю, то такие сайты надо пропускать.

Сбор данных предполагается в течение 8 часов, оплата - 20 WMZ, на компьютере необходимо будет установить программу учета рабочего времени.

10 лет назад
iEmployer
Алексей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ingyan
48 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Все прошло хорошо, спасибо за работу!
отличный заказчик, работа с ним происходит четко и ясно и оплачивается в срок.

Заявки фрилансеров

ingyan
48 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад

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