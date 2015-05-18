Для нашего проекта учета рабочего времени необходимо собрать список сайтов на алкогольную тематику (все языки) и занести их в текстовый файл. В каждой строке - название домена без указания страницы сайта.

Например:

www.podpivo.com

http://www.budlight.com/

www.budweiser.com

www.ratebeer.com

Если сайт общей тематики, но там есть статьи по алкоголю, то такие сайты надо пропускать.

Сбор данных предполагается в течение 8 часов, оплата - 20 WMZ, на компьютере необходимо будет установить программу учета рабочего времени.