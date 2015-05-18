Добрый день! Нужен человек для сайта ландшафтного дизайна. Статей нужно много, поэтому ищу человека, который действительно разбирается в теме.
Собрать список сайтов на алкогольную тематику
Для нашего проекта учета рабочего времени необходимо собрать список сайтов на алкогольную тематику (все языки) и занести их в текстовый файл. В каждой строке - название домена без указания страницы сайта.
Например:
Если сайт общей тематики, но там есть статьи по алкоголю, то такие сайты надо пропускать.
Сбор данных предполагается в течение 8 часов, оплата - 20 WMZ, на компьютере необходимо будет установить программу учета рабочего времени.
Выбранный исполнитель
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