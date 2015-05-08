Газогенераторы

Нужен технически грамотный текст. Готов помочь его написать редактируя то, что напишете Вы.

Но полностью безграмотный технически и неинтересный читателю текст, проверю, но редактировать не буду и денег платить тоже не буду.

Жду грамотных копирайтеров.