требуются тексты по тематике "продажа воздушных шаров оптом" аксессуары для праздников и мероприятий. кол-во текстов - 20 оплата - webmoney R кошелёк Сроки - до 14 мая оплата - ...
Girudo
Требуется написание рекламно/информационных предложений (статей) по теме сайта girudo.biz
Оплата 35 р.\1000 знаков без пробелов.
1. Писать четкий осмысленный текст с водой.
2. Грамотность.
3. Уникальность 90/95 + по адвего / етхт
От Вас примерный образец составленного 1 предложения.
Требуемый объем — по 1000 знаков = 100 статей.
Безопасная сделка.
Выбранный исполнитель
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