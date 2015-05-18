Girudo

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Завершен3 заявки218 просмотров

Требуется написание рекламно/информационных предложений (статей) по теме сайта girudo.biz

Оплата 35 р.\1000 знаков без пробелов.

1. Писать четкий осмысленный текст с водой.

2. Грамотность.

3. Уникальность 90/95 + по адвего / етхт

От Вас примерный образец составленного 1 предложения.

Требуемый объем — по 1000 знаков = 100 статей.

Безопасная сделка.

10 лет назад
elmigo
Сергей 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$70
10 дней
Оперативно, творчески.
Отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

SeoClerk
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад